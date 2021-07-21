На Уралмаше пропал 12-летний мальчик

Мальчик не вернулся домой накануне Фото: ПСО Прорыв

На Уралмаше пропал 12-летний Александр Шустов. Мальчик ушел из дома накануне, 20 июля, и не вернулся. Сейчас его разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

- На момент пропажи был одет в майку - боксерку черного цвета с рисунком на груди «морда бульдога», шорты короткие сине-голубого цвета с лампасами, мокасины черного цвета, - сообщается в ориентировке.

Приметы:

Рост: 152 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: зеленые.

Цвет волос: русые, короткие.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите в отделение полиции №15 по телефону (343)356-42-15 или руководителю поискового отряда Наталии - 89000440220 .

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