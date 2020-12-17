Что делать, если ребенок не вернулся домой: рассказывают в полиции Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

«КП-Екатеринбург» часто публикует материалы о розыске пропавших людей. Нередко это бывают новости о детях, которые не вернулись вовремя домой. В полиции Екатеринбурга отметили, что большая часть из разыскиваемых, уходят из дома самостоятельно, однако их поиски начинаются сразу после сообщения о пропаже.

- Чаще всего самовольные уходы совершают дети в возрасте 15-16 лет, основными причинами являются: желание проводить бесконтрольно время, конфликты с родителями. Не смотря на то, что большинство детей совершают уходы по собственному желанию, не исключено, что в период отсутствия ребенка в отношении него могут быть совершены противоправные действия. Поэтому очень важно незамедлительно принять меры к его поиску, - рассказали в отделении по делам несовершеннолетних УМВД по Екатеринбургу.

В полиции объясняют, что такие уходы детей из дома связаны с условиями воспитания, взаимоотношениями в семье. Зачастую причиной ухода ребенка из дома является гиперопека со стороны родителей. Противоположная модель воспитания - это попустительство и отсутствие какого-либо контроля, когда родители не интересуются жизнью ребенка, не контролируют где и с кем он проводит время, не вникают в его интересы, намерения. Если же ребенок все-таки пропал, его родителям необходимо действовать в соответствии со следующими рекомендациями:

1. Для начала родитель должен самостоятельно предпринять меры по установлению местонахождения ребенка: приблизительно установить время ухода, возможную причину, осмотреть квартиру на наличие записок, а также отсутствия документов, вещей, одежды.

2. Очень важно, чтобы родитель обладал информацией о знакомых своего ребенка (фамилия, адрес, место обучения, номер телефона), а также о местах его возможного пребывания. Необходимо связаться с друзьями несовершеннолетнего и их родителями, которые могут обладать информацией о местонахождении пропавшего.

3. Помнить, что несвоевременное обращение в полицию подвергает ребенка опасности. Чем быстрее сотрудники полиции начнут организованные поиски, тем больше шансов разыскать ушедшего в более короткий период времени.

- Самостоятельные поиски по времени не ограничены законодательством, но непринятие мер по розыску ребенка и явно несвоевременное сообщение в органы внутренних дел может грозить родителям административной ответственностью. Сообщить об уходе несовершеннолетнего можно любым удобным способом: по телефону, при личном обращении к сотруднику, либо в ближайший отдел полиции, - добавляют в полиции.

4. Родитель должен быть готов, что у него возьмут письменное заявление и объяснение, в котором необходимо указать приметы пропавшего ребенка, его одежду и имеющиеся при нем предметы. Кроме того, для распространения информации через СМИ необходимо письменное согласие на публикацию фото и персональных данных пропавшего.

5. Родитель не должен скрывать никакой информации в том числе, о предшествующих уходу конфликтах, так как любые сведения имеют большое значение при организации розыскных мероприятий. При подаче заявления о розыске ребенка, необходимо подготовить фотографию пропавшего, а также по возможности документы удостоверяющие личность (как пропавшего, так и заявителя).

Также сотрудники полиции рекомендуют использовать различные приложения для телефона, а также иные устройства, предназначенные для отслеживания местонахождения ребенка.

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