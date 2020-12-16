В Свердловской области за год без вести пропали 136 человек

Всего в 2020 году в полицию подали 5 200 заявлений о потере людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские полицейские подвели итоги 2020 года. По их данным, на Среднем Урале в этом году они приняли 5 200 заявлений о потери людей. Об этом заявил замначальника отдела разыскной работы ГУ МВД России по Свердловской области Аркадий Болотов. Он отметил, на данный момент в регионе считаются пропавшими без вести 136 человек, которых начали искать в этом году.

- По сравнению со средней многолетней статистикой в этом году количество заявлений о безвестно исчезнувших людях снизилось примерно на 30%. Возможно, в какой-то степени повлияла пандемия и режим самоизоляции, но колебания в ту и другую сторону наблюдались и предыдущие годы. Например, в 2015 году зафиксирован рост на 30%, - говорит Аркадий Болотов.

Также в этом году в лесах Свердловской области потерялись 90 человек, 65 из них благополучно нашли. Этими поисками совместно с полицией занимались сотрудники МЧС и волонтеры.