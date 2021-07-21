В Свердловской области сократилось количество нарушений прав ЛГБТ+ персон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году на Среднем Урале сократилось количество нарушений прав ЛГБТ+. Как сообщили в Ресурсном центре для ЛГБТ в Екатеринбурге по итогам мониторинга, в прошлом году было зафиксировано всего два случая нарушения прав «отказ в услугах» и один связанный с увольнением/отчислением.

Однако вместе с тем выросло количество зафиксированных нарушений прав, связанных с принуждением к сексу и домогательствами - 8 эпизодов в 2020 году против 4 в 2019 году. Кроме того, важно, что обычно распространенный в анкетах мониторинга пункт «домашний арест» в этом году не отметил никто из заявителей.

- Традиционно наиболее распространены различные типы психологического насилия. В этом году в процентном соотношении персоны чаще отмечали «угрозы жизни и здоровью». Большинство персон указывали, что получали такие угрозы в социальных сетях или от близких родственников, с которыми проживают в одном помещении, - рассказали в Ресурсном центре.

Всего зарегистрировано 23 случая угроз жизни и здоровью в 2020 году. Во всех этих случаях ЛГБТ+ персонам была оказана экстренная помощь.

Физическое насилие в 2020 году в процентном соотношении распространено в той же степени, что и в 2019 и занимает 10% от всех случаев нарушений прав. Всего зарегистрировано 15 случаев физического насилия в минувшем году.