Жители Екатеринбурга стоят в очередях на вакцинацию больше трех часов

Люди ждут своей очереди на прививку в больнице больше трех часов Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Жители Екатеринбурга вновь жалуются на очереди на вакцинацию от коронавируса. Большие скопления людей на прививку образовываются не только в ТЦ, но и в медучреждениях. Так, например, один из подписчиков группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» рассказал, что сегодня, 21 июля, простоял в очереди в прививочный кабинет в больнице №1 больше трех часов.

- Пришли ставить вторую прививку от коронавируса, обращаю внимание вторую! Очередь бесконечная, (ждем уде почти 3 часа, хотя пришли одни из первых) врач который делать предварительный осмотр, один. Ну неужели сложно организовать все. Должно же быть понимание, сколько пришло на первую вакцину, предположительно столько и на вторую придет, - рассказал подписчик группы.

В оперштабе «КП-Екатеринбург» на вопрос о том, что стало причиной больших очередей на прививку от коронавируса, объяснили, что главным образом скопление людей связано с большим количеством желающих вакцинироваться.

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