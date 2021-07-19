За две недели «Эрмитаж-Урал» посетили больше 12 тысяч человек

Следующая выставка, посвященная портретной живописи в России XVIII-XX веков, откроется в Эрмитаж-Урал весной 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Эрмитаж-Урал» за две недели после открытия посетили больше 12 тысяч человек. Культурно-просветительский центр открыли в реконструированном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств на улице Вайнера. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны хранилась эвакуированная из Ленинграда коллекция Эрмитажа. Так что многие картины, которые привезли на первую выставку, по сути, здесь уже были больше 70 лет назад.

- Первой экспозицией центра стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Государственного Эрмитажа». Она включает в себя около 80 произведений, в том числе работы всемирно известных мастеров, - напомнили в департаменте информационной политики.

Выставка из собрания Государственного Эрмитажа будет работать до 31 октября. Следующая выставка, посвященная портретной живописи в России XVIII-XX веков, откроется весной 2022 года, а между эрмитажными проектами будут показаны коллекции, хранящиеся в фондах ЕМИИ.