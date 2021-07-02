Жители Екатеринбурга увидят картину Ван Гога, которая 20 лет не покидала Эрмитаж: «Слишком дорогая, чтобы показывать без стекла»

Эрмитаж-Урал начнет принимать посетителей с 3 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Картины Винсента Ван Гога, знаменитого голландского художника, отрезавшего себе ухо, стоят миллионы долларов. И в Нидерландах, и в Эрмитаже Санкт-Петербурга выстраиваются длинные очереди из желающих посмотреть на них. А теперь такие очереди будут выстраиваться и в Екатеринбурге.

Один из ключевых экспонатов - картина кисти Ван Гога. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу после многолетней реконструкции здесь открывается уральский филиал Эрмитажа. И один из самых главных его экспонатов – картина Ван Гога «Пейзаж с домом и пахарем». На всякий случай, если вдруг кто-нибудь в буквальном смысле захочет прикоснуться к прекрасному, ее укрыли под толстым и прочным стеклом.

- Она в прямом смысле слишком дорогая, чтобы показывать ее без стекла, - отмечает Наталья Демина, куратор выставки «Эрмитаж-Урала». - Картины Ван Гога из Эрмитажа последние 20 лет вообще не ездили. Только вот эта одна поехала к нам, поскольку холст небольшой и мазки на нем держатся крепко.

АВТОР САМОЙ ДОРОГОЙ КАРТИНЫ В МИРЕ

Эту картину, кстати, Ван Гог написал в 1889 году, когда находился в приюте душевнобольных во французском Сен-Реми. На ней изображено то, что художник видел из своего окна. Впрочем картина Ван Гога – не единственный уникальный экспонат «Эрмитаж-Урала». К его открытию здесь подготовили целую выставку живописи и скульптур XIX века. И романтизма много, и импрессионизма прилично. Например, тут можно посмотреть на работу французского художника Поля Гогена. Для справки: его картина «Когда свадьба?» шесть лет назад была продана за 300 миллионов долларов. Он написал ее, когда переехал жить на Таити. В Екатеринбург из Эрмитажа привезли другую его картину с Таити – «Предвечерний час».

О создании в Екатеринбурге филиала Эрмитажа заговорили еще в 2014 году. Но открыли его только сейчас после многолетней реконструкции здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Гоген, как и Ван Гог, это художник, чьи картины крайне редко путешествуют, - рассказала куратор выставки. – Они оба не соблюдали правила технологии живописи, экспериментировали с составами красок. Гоген добавлял в них воск и поэтому спустя сто лет его картины стали деградировать. Сейчас реставраторы неохотно отпускают его работы куда-либо. Например, они сказали, что четыре дня по дороге эту картину нельзя везти, так как она будет трястись. Но исключение сделали только на один раз - для нас.

Другими словами, больше в Екатеринбург эту картину Поля Гогена не привезут. Так что надо успевать смотреть ее сейчас.

Картина Поля Гогена «Предвечерний час», написанная им на Таити. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАРТИНА, КОТОРУЮ ХУДОЖНИК ПРЯТАЛ ОТ ВСЕХ

«Эрмитаж-Урал» открыли в реконструированном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств на улице Вайнера. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны хранилась эвакуированная из Ленинграда коллекция Эрмитажа. Так что многие картины, которые привезли на первую выставку, по сути, здесь уже были больше 70 лет назад. Среди них, например, работы не менее знаменитого импрессиониста – Клода Моне и Фердинанда Руабе.

- Картину Руабе «Паж с собаками» Сергей Третьяков, великий собиратель русского критического реализма, купил в 1875 году за 35 тысяч франков. Это было невероятно! Тогда картины импрессионистов продавались всего за 200 франков, - говорит Наталья Демина.

Также в коллекции немало экспонатов, рассказывающих об искусстве античного мира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот картина французского живописца Эдгара Дега с балеринами на выставке незаконченная. Художник надеялся, что ее никто никогда не увидит, так как был перфекционистом. В итоге на ней нет его подписи, а только штамп, который ставили на картинах в его мастерской перед посмертной распродажей.

- Эти картины когда-то были привезены в Россию из Парижа аристократами и собирателями, - объясняет куратор выставки. – Есть картины из собраний немецких коллекционеров, которые были привезены в Россию после Второй мировой войны и долгое время не показывались, а сейчас включены в коллекцию Государственного Эрмитажа.

На первую выставку привезли коллекцию из собрания Государственного Эрмитажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕТРО-ЛЕСТНИЦУ ПРЕВРАТИЛИ В СЕЛФИ-ЗОНУ

Выставка французской живописи и скульптуры XIX века будет работать в Екатеринбурге до 31 октября. Потом все экспонаты вернутся в Санкт-Петербург, а на Урал привезут какие-то другие экспонаты из фондов Эрмитажа. При этом на втором этаже «Эрмитаж-Урал» работает еще и постоянная экспозиция об искусстве античного мира и западноевропейском искусстве XV – начала XX века. Один из самых занятных экспонатов здесь – ваза XIX века.

В таких ящиках шедевры из коллекции Эрмитажа прибыли на Урал в начале войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Долгое время она хранилась в виде многочисленных осколков, мы даже не особо представляли ее форму, - говорит Сергей Винокуров, сотрудник центра «Эрмитаж-Урал». - Но вот нашим реставратором Ольгой Туберозовой она была собрана, и сейчас вы даже вряд ли увидите следы этой реставрации.

Один из залов рассказывает, как в годы Великой Отечественной войны в этом же здании работали эвакуированные сотрудники Эрмитажа. Также здесь можно увидеть картины уральских художников. За экспонат вполне сойдет и старинная винтовая лестница, которая была в здании с его основания. Теперь здесь селфи-зона.

А в таких ящиках на Урал в годы войны привозили скульптуры и бюсты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Может, это не самый эстетичный объект нашего пространства, но это носитель важной сакральной для нас информации, это свидетель тех времен, когда Эрмитаж присутствовал здесь, - говорит Никита Корытин, директор музея изобразительных искусств Екатеринбурга. - Она когда-то была закрыта перегородкой, мы ее обнажили. По ней можно подниматься. Здесь можно фотографироваться. Выставили тут специальный свет.

Для посещения выставки ПЦР-тесты пока не нужны. Но на входе у всех посетителей измерят температуру. Кроме того, необходимо носить маски.

Картина Винсента Ван Гога крупным планом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постоянная экспозиция рассказывает о западноевропейском искусстве XV – начала XX веков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть выставки посвящена истории эвакуации коллекции Эрмитажа на Урал в годы Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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