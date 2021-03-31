«У нас котиков нет и не будет»: в Екатеринбурге показали Эрмитаж-Урал после реконструкции

Одними лишь выставками деятельность Эрмитажа-Урал не ограничится. Также тут будут читать лекции и проводить музыкальные вечера. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Скоро в Екатеринбурге откроется центр «Эрмитаж-Урал» – по сути, уральский филиал знаменитого Государственного Эрмитажа, что в Санкт-Петербурге. Он разместится в перестроенном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств на улице Вайнера.

Само здание было построено в 1912 году по проекту знаменитого архитектора Константина Бабыкина. В годы Великой Отечественной войны именно здесь была размещена коллекция Эрмитажа, эвакуированная на Урал. В ходе реконструкции к исторической части здания присоединили еще одно. Само открытие центра запланировано на 1 июля, то есть как раз на 80-ю годовщину эвакуации коллекции из Ленинграда. А сегодня, 31 марта, журналистам решили показать, что именно было сделано в ходе реконструкции.

Вид на фойе с гардеробом. Находится в современной половине здания, пристроенной к исторической его части. Фото: Данил СВЕЧКОВ

- У нас два объекта было сделано в рамках проекта «Эрмитаж-Урал». Это фондохранилище и сам «Эрмитаж-Урал», где сегодня мы находимся, - объясняет Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. - Общая стоимость строительства – чуть более 700 миллионов. Но это два здания и это очень экономное решение. Очень недорого, учитывая стесненные условия строительства.

«Эрмитаж-Урал» позиционируется не только как музей, но и как культурное общественное пространство. Помимо выставок тут будут проводиться музыкальные вечера, читать лекции. Также на втором этаже предусмотрено место для работы кофейни.

- Здесь будут сидеть люди, пить кофе, - добавляет Никита Корытин. - Это поможет людям понять, что музей это не страшное место, где надо слушать экскурсовода и что-то знать. Мы предполагаем, что посетитель сможет прийти, купить кофе и уйти. Проверять билеты будут только на пунктах контроля доступа – белых стойках, которые размещаются на каждом этаже.

Правда, если Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге известен еще и огромным количеством котов, которые бегают по коридорам, его екатеринбургский филиал таким похвастаться не сможет.

- У нас котиков нет и не будет, - сказал Никита Корытин. - У нас нет проблемы, из-за которой они нужны в Эрмитаже (ловля мышей, - Прим. Ред.)

Ниже показываем, что было сделано в ходе реконструкции.

Фуд-зона на втором этаже. Тут можно будет попить кофе, глядя в окно с видом на улицу Вайнера. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Тоже фуд-зона, но с другого ракурса. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Обещают, что зайти в музей и заказать тут чашку кофе можно будет даже не покупая билет на выставки. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Реконструкция и ремонт уже закончены. Но в коридорах еще стоят упакованные коробки со стеклами для витрин и подиумами для статуй. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Здесь начинается зона постоянной экспозиции западно-европейского искусства. Она будет состоять из 200 экспонатов Государственного Эрмитажа, которые тот подарил Екатеринбургу за сохранение всей своей коллекции в годы войны. Фото: Данил СВЕЧКОВ

В той половине здания, что отведена под выставки, в оформлении использованы более спокойные и приятные для глаза оттенки цветов. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Со ступенями в исторической половине здания надо быть осторожным. Они ниже, чем привыкли ноги людей XXI века. Легко запнуться с непривычки. Фото: Данил СВЕЧКОВ

В этом кабинете в годы Великой Отечественной войны работали эвакуированные сотрудники Государственного Эрмитажа. Идентифицировать помещение историкам удалось по старинным фотографиям с этими необычными окнами. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Декорирование многих помещений еще в процессе. Белыми линиями на полу обозначили, где поставят ретро-мебель, вроде этой картотеки. Фото: Данил СВЕЧКОВ

В этой комнате будут висеть картины. Специальные проекторы, установленные под потолком, будут подсвечивать их ровно в границах рам. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Выставочная часть здания также отличается деревянным полом. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Погрузочная техника музея. Фото: Данил СВЕЧКОВ

А это уже подвал. Посетителей сюда не пустят. Здесь в основном технические помещения и комнаты, в которых будут вести научную работу сотрудники музея. Фото: Данил СВЕЧКОВ

В этих баллонах специальный газ. В случае пожара он будет заполнять помещение музея с огнем, снижая в нем температуру и гася пламя. Говорят, этот газ безвреден для людей. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Кухня для сотрудников музея в подвале здания. Фото: Данил СВЕЧКОВ