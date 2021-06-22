В Екатеринбург привезли картины Ван Гога и Клода Моне для первой выставки «Эрмитаж-Урал»

Фото: пресс-служба екатеринбургского музея изобразительных искусств

В Екатеринбург доставили около 80 работ из собрания Государственного Эрмитажа, чтобы открыть первую экспозицию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Экспонаты, которые входят в выставку «От романтизма к импрессионизму», прибыли в 55 деревянных ящиках. Их оставили на сутки в залах, где они выстаивались для необходимой акклиматизации.

- Сегодня, 22 июня, специалисты Государственного Эрмитажа и нашего музея произвели вскрытие ящиков с живописными работами и скульптурами, распаковку, тщательный осмотр и фиксацию сохранности экспонатов, - сообщают в пресс-службе екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Центр «Эрмитаж-Урал» примет первых посетителей уже 3 июля. Гости музей смогут своими глазами увидеть работы Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Поля Сезанна, Огюста Родена и многих других. Выставка будет работать до 31 октября 2021 года.