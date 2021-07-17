Где сделать прививку от коронавируса в Екатеринбурге с 17 по 23 июля 2021

С началом третьей волны коронавируса число желающих привиться резко возросло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге в июле резко выросло число горожан, желающих привиться от коронавируса. Вакцинация проводится в районных поликлиниках, а также в торговых центрах и других общественных местах.

Рассказываем, где можно поставить прививку (первый компонент) от COVID-19 в период с 17 по 23 июля 2023 года в Екатеринбурге.

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87: с 17 по 23 июля с 12 до 20 часов.

ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133: с 17 по 23 июля с 12 до 18 часов.

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50: с 17 по 23 июля с 10 до 14 часов.

Екатеринбургский зоопарк, улица Мамина-Сибиряка, 189: 17 июля с 11 до 15 часов.

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, первый этаж, здравпункт: с 19 по 23 июля с 13 до 19 часов.

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46: 20, 22 и 23 июля с 10 до 15 часов.

Екатеринбургский государственный цирк, улица 8 Марта, 43: с 20 по 22 июля с 14 до 19 часов.

ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5: 22 июля с 15 до 19 часов.

Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12: с 20 по 22 июля с 10 до 16 часов.

ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45: 21 июля с 16 до 19 часов.

Предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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