Евгений Ройзман продал картину козы за несколько часов и оплатил штрафы

Ройзману собрали средства за несколько часов, а "Козу" отдали в Музей Наива. Фото: Алексей Булатов/Facebook

Бывший мэр Екатеринбурга, историк и политик Евгений Ройзман в пятницу, 16 июля выставил на продажу картину козы за авторством уральского кузнеца Александра Лысякова. Средства Ройзману понадобились, чтобы оплатить штрафы за участие в незаконных январских акциях протеста. Всего – 65 тысяч рублей.

- Платить мне неохота, да и денег у меня нет, - аргументировал свое решение политик.

Прошло несколько часов, и Евгений Ройзман сообщил подписчикам в Facebook о том, что картина нашла нового хозяина.

- Все получилось. Штрафы выплатили. «Козу» подарили от всех нас в Музей Наива. Осталось 179 тысяч рублей. С вашего позволения, можем помочь нескольким пожилым и одной многодетной семье с пятничного приема. Там серьезные проблемы, но деньгами можно решить. Спасибо всем хорошим людям за то, что помогли. На меня также можете рассчитывать, - рассказал Евгений Ройзман.

Напомним, что незаконные акции протеста в Екатеринбурге и других городах страны прошли в конце января 2021 года. После этого были возбуждены административные дела.

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