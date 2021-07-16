На трассе под Нижним Тагилом столкнулись легковушка и грузовик

Эвакуатор увез автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Нижним Тагилом по направлению в город со стороны Старателя вечером 16 июля произошло ДТП. Недалеко от остановки «Руш» столкнулись грузовик и легковушка. Темно-серая иномарка Seat получила повреждения задней части автомобиля. Также из-за того, что удар был достаточно сильным, машина получила вмятину сбоку, вблизи пассажирского сидения. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Эвакуатор увез автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле два человека пострадали в «лобовом» ДТП. Авария произошла около 11:30 утра на улице Алтайской. Молодой водитель, который находился за рулем Lada Vesta, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Hyndai Gets. В салоне иномарки находились пожилые люди - мужчина и женщина. Удар был такой силы, что у иномарки вырвало колесо и смяло дверь.