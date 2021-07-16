В Нижнем Тагиле два человека пострадали в «лобовом» ДТП

В ДТП пострадали люди. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 16 июля, около 11:30 утра улице Алтайская произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Молодой водитель, который находился за рулем Lada Vesta, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Hyndai Gets. В салоне иномарки находились пожилые люди - мужчина и женщина. Удар был такой силы, что у иномарки вырвало колесо и смяло дверь.

некоторое время движение на месте аварии было затруднено. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- В результате столкновения травмы, ушибы и ссадины, получили оба водителя, - сообщили в ГИБДД.

Некоторое время на месте аварии было затруднено движение. По факту аварии проводится проверка.