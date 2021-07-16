На Урале набирают волонтеров на Универсиаду-2023

Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 8 августа с 20 часов стартует прием заявок от жителей, которые станут кандидатами на должность волонтеров Унивесиады-2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге.

- Вся информация о правилах, схеме и сроках отбора кандидатов будет представлена на официальном сайте проекта, - говорят организаторы.

Волонтерами после отбора станут 6 тысяч человек, еще 4 тысячи волонтеров привлекут из других регионов. Всемирные студенческие игры пройдут в 2023 году в Екатеринбурге. Сейчас в городе формируют инфраструктуру для проведения соревнований мирового уровня.

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