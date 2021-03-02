Универсиада-2023: в Екатеринбурге строят дворец водных видов спорта, какого не было ни на Урале, ни в Сибири

Дворец водных видов спорта сейчас выглядит вот так. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Универсиады-2023 осталось два года. Поэтому в Екатеринбурге уже полным ходом идет строительство деревни, где будет проходить часть соревнований. Здесь же будут жить спортсмены, которые приедут в столицу Урала со всего мира.

Разместится деревня Универсиады рядом с выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО», то есть там, где каждое лето проводится международная выставка «Иннопром». Еще летом вокруг было чистое поле, а сейчас уже огромная стройплощадка с возводимыми зданиями и металлическим каркасом будущего дворца с бассейнами.

Деревня Универсиады, какой она станет через два года. Фото: пресс-центр Группы Синара

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Это уникальный объект деревни Универсиады. Здесь будут проводиться соревнования по водным видам спорта - разыграют больше 57 комплектов наград.

- Он будет включать в себя четыре ванны (основа для бассейна. - Прим. ред.). Две по 52 метра. Еще одна прыжковая и одна детская. Но последняя будет использоваться на период после Универсиады, - рассказывает Тимур Уфимцев, генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент». - Крупнее этого дворца нет ни в Сибири, ни на Урале.

Общий вес металлоконструкций дворца водных видов спорта равен весу двух Эйфелевых башен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас работы над дворцом еще в самом разгаре. Пока это просто металлический каркас, общий вес которого превышает девять тысяч тонн.

- Это два веса Эйфелевой башни, - замечает Тимур Уфимцев. - Срок сдачи этого комплекса - март 2023 года. К Универсиаде здесь должны пройти еще и тестовые мероприятия.

В высоту дворец будет четырехэтажным. Мест на трибунах хватит для 5218 человек.

Так будет выглядеть Дворец водных видов спорта. Фото: пресс-центр Группы Синара

ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

На время Универсиады в общежитиях будут жить спортсмены. Они рассчитаны на проживание порядка 11 тысяч человек. После того как соревнования завершатся, планируется, что туда заселят студентов Уральского федерального университета.

Общежития для спортсменов, в которых после Универсиады будут жить студенты. Фото: пресс-центр Группы Синара

- Строится пять корпусов общежития. Общая площадь - около 200 тысяч квадратных метров, - уточняет Тимур Уфимцев. - На период Универсиады в одном номере будет жить три человека. На период «наследия», когда заселятся студенты, они будут жить по двое. Помимо жилой комнаты, есть санузел с душевой и туалетом.

Пока возведены два из пяти корпусов общежитий для спортсменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По двум корпусам уже можно погулять. Правда, отделки пока нет ни внутренней, ни внешней. И окна вставят еще не скоро. Но уже можно оценить планировку. Внутри каждого этажа просторный коридор, по бокам которого двери, ведущие в комнаты. Душ, совмещенный с туалетом, находится по левую сторону от прихожей.

Во время Универсиады в одном номере будут жить три спортсмена. После нее сюда заселятся студенты УрФУ. Они будут жить по двое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше сама комната с большим окном. Еще обещают, что в каждом номере будет кухонная ниша. Также на каждом этаже появятся зоны для стирки, сушки и утюжки белья, а также комнаты для спортсменов - массажный кабинет, зона отдыха. Каждый корпус в высоту будет достигать 10 - 14 этажей. Поэтому в зданиях предусмотрены еще и лифты.

Вид из окна строящегося общежития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

Разместится он рядом с общежитиями. На улице рядом с ним построят парковку для автомобилей и автобусов на 91 место.

- В период Универсиады он будет использован как штаб и пункт общественной безопасности, - говорит Тимур Уфимцев.

Так будет выглядеть общественный центр. Фото: пресс-центр Группы Синара

Также во время соревнований здесь разместится международный центр приветствия и аккредитации, офисы зарубежных делегаций, столовая на 600 мест и спортивный центр с манежем и тренажерным залом. После Универсиады общественный центр используют для научно-образовательной деятельности Уральского федерального университета. Тут появится электронная библиотека, учебные аудитории и компьютерные классы.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОЛЕ

Включает четыре беговые дорожки на 400 метров, еще две на 130 метров. А также здесь появится зона для прыжков в длину и высоту, кабина для комментатора и трибуны на полтысячи человек. Здесь будут проводиться учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике. Также на поле оборудуют огромное информационное табло. Помимо этого, рядом с полем построят комнаты для переодевания спортсменов, место для инвентаря и тренерскую.

Сейчас на месте будущей деревни Универсиады огромная строительная площадка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Будет работать как поликлиника для атлетов на время Универсиады. Здесь же спортсменов проверят на допинг. Здание на пять этажей сможет принять до 400 человек. Предусмотрена и своя парковка для машин скорой помощи. Внутри можно будет найти аптеку, инфекционное отделение с дневным стационаром, отделение неотложной помощи, стоматологию…

После Универсиады этот медицинский центр станет полноценной поликлиникой для жильцов будущего микрорайона Новокольцовский, который построят рядом. Ну и для студентов УрФУ, разумеется.

Будущий медицинский центр. Фото: пресс-центр Группы Синара

СПРАВКА «КП»

Универсиада - это почти Олимпийские игры, но среди студентов. Ее проводит Международная федерация студенческого спорта (FISU). Самая первая Универсиада прошла в 1959 году в итальянском городе Турине. Как и Олимпиада, Универсиада бывает летняя и зимняя. В Екатеринбурге в 2023 году пройдет летняя универсиада. Зимняя же в том же году состоится в США, в деревне Лейк-Плэсид. В прошлый раз в России Универсиада проходила в Красноярске в 2019 году, причем по зимним видам спорта.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как добираться до Универсиады?

Так как место здесь довольно удаленное от зоны застройки Екатеринбурга, на время Универсиады спортсменов и болельщиков сюда будут возить на автобусах. После Универсиады связь будет через городскую электричку и трамвай.

- По поводу транспорта вопрос решается, - говорит первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. - У нас заложены в генеральном плане коридоры для городской электрички, которая может дойти до аэропорта, пройти за Сима-лендом, вернуться сюда. На скоростном поезде «Ласточка», который везет 1000 человек, студенты смогут доехать до Первомайской станции (находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Восточной, - Прим. Ред.) а дальше пойти в УПИ или УрГУ, если называть эти институты по-старому (теперь они оба входят в УрФУ, - Прим. Ред.). Помимо электрички будет трамвай. Мы ставим задачу – за 30 минут добраться до города. На электричке это будет быстрее.