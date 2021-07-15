В Екатеринбурге с понедельника начнутся опрессовки

Гидравлические испытания тепловых сетей продлятся 4 дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с понедельника, 19 июля стартует третий этап опрессовок. Гидравлические испытания будут проводиться четыре дня - с 19 июля по 23 июля. Их будут проводить только в ночное время с 23:00 до 06:00.

- Диагностика теплотрасс 0 мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы, - рассказывали ранее в «Т Плюс».

Отметим, что горячее водоснабжение при этом отключать не планируют. Четвертый этап опрессовок пройдет с 10 по 13 августа.

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