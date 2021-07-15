В мэрии Екатеринбурга опубликовали график перекрытий на Макаровском мосту

Движение транспорта будут ограничивать по выходным, ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга опубликовала график перекрытий для транспорта по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской. Движение по Макаровскому мосту будут ограничивать из-за ремонтных работ.

- Строители обращаются к горожанам с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта будут ограничивать по выходным, ночью. Так, проехать по мосту нельзя будет с 6 августа 21:00 до 9 августа 05:00, с 13 августа 21:00 до 16 августа 05:00 и с 27 августа 21:00 до 30 августа 05:00.

Объехать ремонтные работы можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Напомним, что изначально планировалось, что Макаровский мост полностью достроят к концу 2023 года, но в начале июля в мэрии заверили, что закончить все работы удастся раньше - уже к концу 2022 года.

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