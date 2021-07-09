Макаровский мост в Екатеринбурге собираются закрывать для движения каждые выходные до сентября

Ближайшее перекрытие движения по мосту - 10 и 11 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти выходные, 10 и 11 июля, в Екатеринбурге будет полностью закрыто движение по Макаровскому мосту. Строители сейчас возводят его вторую половину, ту, которая смотрит на городской пруд, и начнут заливать бетон, чтобы постепенно соединять строящуюся и уже готовую части моста.

- Закрыть мост нужно по технологии строительства, чтобы при работах по бетонированию не было вибраций, - объясняет Евгений Бакиров, заместитель директора по строительству улично-дорожной сети городского Управления капитального строительства. - Дело в том, что при постоянной продолжительной вибрации происходит сегрегация бетонных смесей (изменение состава, вызванное перемещением частиц, - Прим. Ред.) и водоотделение. Это приведет к последующему браку – бетон не наберет достаточную прочность и конструкцию придется разбирать.

Перекрывать движение нужно для заливки бетона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но грядущие выходные – не единственные дни, когда мост будет закрыт для движения. Работы по бетонированию планируют проводить еще и весь август, и даже часть сентября. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что в ближайшие 1,5-2 месяца каждые выходные по Макаровскому мосту будет не проехать.

- В июле закрытие движение по мосту планируется 10 и 11 числа. Потом 24 и 25 июля, - отмечает Евгений Бакиров. - К сожалению, практически каждые выходные будем закрывать и в августе, и в сентябре. Закрытия в августе планируются на 3 дня - с вечера пятницы, примерно с 20.00, до утра понедельника. Просто есть такие работы, где надо будет бетонировать плиту моста, например. Объем работ там больше и надо больше времени, чтобы бетон набрал прочность – хотя бы 2,5 суток.

В мэрии планируют, что движение по второй половине моста будет открыто в октябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители обещают, что уже в этом году, в октябре, по второй половине моста будет запущено автомобильное движение. В следующем году подрядчики примутся за возведение очистных сооружений, благоустройство и архитектурную подсветку моста.

- Трамвайное движение полноценно будем открывать в следующем году в районе второго-третьего квартала, - уточняет Евгений Бакиров.

Изначально планировалось, что Макаровский мост полностью достроят к концу 2023 года, но сегодня в мэрии сказали, что закончить все работы удастся раньше – уже к концу 2022 года.