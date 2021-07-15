В Екатеринбурге снова продлили закрытие движение транспорта по Окружной

проезд по Окружной будет закрыт до 29 августа Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге снова продлили закрытие движение транспорта по улице Окружной от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской, и по проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской. Ранее закончить работы планировалось до 20 июля. Сейчас срок окончания работ сдвинули на 29 августа.

- Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой» продлевает закрытие движения транспорта по улице Окружной. Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что перекрытие участка дороги связано с проведением капитального ремонта улицы 2-й Новосибирской.

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