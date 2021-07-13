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Общество13 июля 2021 16:03

В Екатеринбурге возобновились работы на мосту Кольцовского тракта

Накануне автомобилисты встали в огромную пробку из-за перекрытой дороги
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Затор образовался из-за ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной

Затор образовался из-за ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возобновились работы на мосту Кольцовского тракта, из-за которого накануне Екатеринбурге встал в многокилометровую пробку. Затор образовался из-за ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной.

На ситуацию незамедлительно обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев, который не увидел на участке ни одного дорожного рабочего.

На ситуацию незамедлительно обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев

На ситуацию незамедлительно обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Так работать нельзя!

После этого в ситуацию вмешался Алексей Орлов, который заявил, что работы на мосту у Россельбана будут проводиться круглосуточно, так как 12-часовые смены показали свою неэффективность. Известно, что губернатор поручил завершить все работы до 1 сентября.

В Екатеринбурге возобновились работы на мосту Кольцовского тракта
После критики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на мосту Кольцовского тракта 13 июля возобновились строительные работы