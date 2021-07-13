Затор образовался из-за ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возобновились работы на мосту Кольцовского тракта, из-за которого накануне Екатеринбурге встал в многокилометровую пробку. Затор образовался из-за ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной.

На ситуацию незамедлительно обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев, который не увидел на участке ни одного дорожного рабочего.

На ситуацию незамедлительно обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Так работать нельзя!

После этого в ситуацию вмешался Алексей Орлов, который заявил, что работы на мосту у Россельбана будут проводиться круглосуточно, так как 12-часовые смены показали свою неэффективность. Известно, что губернатор поручил завершить все работы до 1 сентября.