В Екатеринбурге движение транспорта по улице Окружной закроют до 20 июля

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге из-за капитального ремонта 2-й Новосибирской улицы в Чкаловском районе будет продлено временное закрытие улицы Окружной. Здесь не сможет ходить как общественный, так и частный транспорт. Работы пройдут от переулка Гаевского и по проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской до 20 июля 2021 года.

Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. Работы проводит акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой», - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации уральской столицы напомнили, что все автомобилисты и пешеходы могут следить за действующими дорожными перекрытиями на информационной карте, которая размещена на официальном портале города.