В Екатеринбурге отреставрируют старинное здание, в котором жил и работал известный врач-гинеколог

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В Екатеринбурге отреставрируют старинное здание на Карла Либкнехта, 2, в котором жил и работал известный врач-гинеколог Исаак Сяно. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, в доме планируется отремонтировать крышу, фасады, помещения второго этажа и инженерные сети. На разработку проекта ремонтных работ потратят 4,3 миллиона рублей.

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, дом Исаака Сяно был построен в 1910 году по проекту архитектора Иван Казимирович Янковского. Врач принимал пациентов на втором этаже здания, а первый этаж сдавал в аренду. Первое время там располагалась контора, которая продавала немецкие локомобили, шведские нефтяные двигатели и паровые турбины.

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