В Екатеринбурге отреставрируют старинную усадьбу

Фото: пресс-служба «Green Park»

В Екатеринбурге компания «Green Park» выкупила у «УГМК-Холдинг» старинную усадьбу на улице Февральской революции, 27 за 19,5 миллионов рублей. Здание, являющееся историческим памятником, планируют реконструировать, чтобы ежегодно проводить в нем ландшафтный форум и лекторий фестиваля «Атмосфера», а также ежемесячные лекции школы «Green Park». Кроме того, рядом с особняком откроют сад, в котором смогут гулять горожане.

- Приусадебный участок будет выполнен в стиле русского модерна. Наша компания столько раз создавала зеленые пространства заказчикам, а теперь всем нам так хочется утроить сад для себя: где нам, нашим гостям, жителям города будет комфортно и интересно, - рассказала директор компании «Green Park» Юлия Сорокина.

Усадьбу уже начал ремонтировать. Первые работы были проведены внутри помещения. Сейчас строителям предстоит отремонтировать кровлю здания, отреставрировать окна, установить современную систему отопления и поменять проводку. В компании отмечают, что работами будут заниматься подрядчики, имеющие лицензию Министерства культуры РФ на работу с объектами культурного наследия.

По данным «Green Park» усадьбу построили в 1900-х годах. Предположительно, автором проекта дома был Иван Янковский - городской архитектор Екатеринбурга в 1907-1914 годах.