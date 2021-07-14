Полицейские заметили сбежавших ребят, гуляющих на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли трех подростков, сбежавших из социального центра в Чкаловском районе накануне, 13 июля. Они ночевали в квартире мамы одной из девочек, которую ранее лишили родительских прав.

- Как установили полицейские, противоправных действий в отношении подростков не совершено, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В дневное время компания гуляла на территории микрорайона Вторчермет. Там их и нашли сотрудники полиции.

В полиции отметили, что с 12 по 16 июля в Екатеринбурге проводится профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение подростковой безнадзорности и преступлений. Полицейские проводят работу со всеми несовершеннолетними, которые находятся в группе риска. Как правило, это ребята из неблагополучных семей либо дети, склонные к самовольным уходам из дома или социальных учреждений.