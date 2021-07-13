В Екатеринбурге на Химмаше пропали трое подростков

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры отряда «Прорыв» разыскивают сразу троих подростков. Известно, что всех несовершеннолетних последний раз видели 13 июля в районе Химмаша. Также в поисках задействованы сотрудники полиции. Среди пропавших две 16-летние девушки и один 17-летний парень.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

— Пока неизвестно, были ли пропавшие знакомы между собой, полиция подробную информацию не дала, нас попросили разместить ориентировки, мы сейчас выезжаем. Сейчас ведем поиски, — рассказали в «Прорыве».

—Полиция и волонтеры отряда «Прорыв» принимают меры по розыску и возвращению подростков в учреждение госвоспитания, — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Любую информацию о подростках нужно сообщать в отдел полиции № 13 по телефону 8(343)356-42-13 либо 102 (02), также можно обратиться к старшему координатору по несовершеннолетним отряда «Прорыв» по имени Максим по номеру 89676303276.