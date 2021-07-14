Будут ли в Свердловской области прививать школьников от коронавируса перед новым учебным годом: отвечает заместитель губернатора

В Свердловской области уже несколько дней выявляют больше 400 новых случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, будут ли в регионе прививать от коронавируса школьников накануне нового учебного года.

- По вакцинации детей начались исследования по существующим вакцинам, по «Спутнику-V», - прокомментировал Павел Креков. - Теоретически ограничения отсутствуют. Практически это должны подтвердить клинические испытания. Результаты будут через несколько недель. Есть мнение что испытания к новому учебному году должны закончиться. Как и радиослушатели, жду результатов, если позитивными будут, то развернем вакцинацию этих категорий.

Заместитель главы региона также отметил, что ранее новая вакцина «Спутнику-лайт» рассматривалась для вакцинирования несовершеннолетних. Не исключено, что именно ее и будут использовать в случае вакцинации школьников.