Павел Креков на радио «КП»: в прямом эфире говорим о пандемии и вакцинации

Эфир с Павлом Крековым начинается в 13.00 по местному времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже который день выявляют больше 400 новых случаев коронавируса. В связи с этим под запретом оказались массовые мероприятия, численностью больше 500 человек. Региональные власти не согласовали Крестный ход к годовщине гибели Царской семьи, а также Курбан-байрам, День строителя и День города в Екатеринбурге.

О том, из-за чего растет заболеваемость, как проходит вакцинация от COVID-19 в регионе и что у нас с оказанием плановой медицинской помощи, сегодня, 14 июля, мы поговорим в прямом эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым.

Вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 8(343)385-09-23, либо отправить ваш вопрос нам в WhatsApp на номер +7-953-385-09-23.

Также прямая видеотрансляция из радиорубки будет вестись в наших группах в социальных сетях и здесь: