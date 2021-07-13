В Свердловской области снова ввели ограничения на массовые мероприятия

За сутки в Свердловской области выявили 459 новых случаев COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ближайшее время в Екатеринбурге и Свердловской области ждать массовых мероприятий не стоит. На брифинге по итогам оперативного штаба рассказали, что не согласовано проведение не только Крестного хода в эту пятницу, но и Дня города в Екатеринбурге, и Дня строителя, и празднование Курбан-байрама.

- Сегодня уже опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора постановление главного санитарного врача России о массовых мероприятиях. Мы им руководствуемся, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - В условиях роста заболеваемости, проведение любых массовых мероприятий должно быть минимизировано. Мероприятия численностью свыше 1000 человек даже на свежем воздухе проводиться не должны. Ни одно из названных мероприятий этих согласований не прошло.

При этом в оперативном штабе объяснили, что, например, за тем, чтобы люди не шли на Крестный ход отдельно специально кто-то следить не будет.

- Наше Управление Роспотребнадзора отрицательное отношение выразило в том числе и к проведению Крестного хода, - говорит Павел Креков. - Понимаю, что никто не будет устанавливать цепи из силовиков и так далее. Но мы призываем подумать о здоровье своих близких. Знаю, что рядом конфессий принимались решения о переводе мероприятий в режим онлайн. Мы их можем приветствовать.

Добавим, что за сутки в Свердловской области было выявлено 459 новых случаев коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бидонько: Крестного хода в Екатеринбурге не будет

Власти Свердловской области приняли окончательное решение (Подробнее)

Митрополит екатеринбургский заявил, что верующие пройдут Крестный ход, несмотря на запрет губернатора

Евгений Кульберг написал, что в нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений (Подробнее)