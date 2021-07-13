Следователи проводят проверку после гибели фотографа из Екатеринбурга во время дайвинга

Фото: сайт Елены Мормоль

Следственный отдел по Пригородному району проводит проверку после гибели во время дайвинга фотографа Елены Мормоль из Екатеринбурга.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, что трагедия произошла 10 июля на карьере Лазурный под Нижним Тагилом.

- Она начала заниматься дайвингом в этом году, была сертифицированным дайвером. Это было погружение «по фану», то есть не учебное. Помимо дайвинга Лена занималась фотографией. Она была очень активным и жизнерадостным человеком, - рассказал знакомый погибшей женщины.

Елене было 49 лет. По словам знакомого женщины, у нее остались взрослые дети - дочка и два сына. Один из сыновей имеет серьезное заболевание - он полностью парализован.

Прощание с Еленой пройдет 15 июля в 12:00 в Вознесенской церкви в Екатеринбурге.