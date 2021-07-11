Женщина активно занималась фотографией, а в этом году стала сертифицированным дайвером Фото: сайт Елены Мормоль

На карьере Лазурный под Нижним Тагилом во время дайвинга погибла фотограф из Екатеринбурга Елена Мормоль. Трагедия произошла накануне, 10 июля. Информацию о гибели женщины подтвердил «КП-Екатеринбург» знакомый Елены.

- Да, это все, правда. Она начала заниматься дайвингом в этом году, была сертифицированным дайвером. Это было погружение «по фану», то есть не учебное. Помимо дайвинга Лена занималась фотографией. Она была очень активным и жизнерадостным человеком, - рассказал знакомый погибшей женщины.

Елене было 49 лет. По словам знакомого женщины, у нее остались взрослые дети - дочка и два сына. Один из сыновей имеет серьезное заболевание - он полностью парализован.

Знакомый Елены также рассказал «КП-Екатеринбург», что причина ее гибели пока неизвестна. Судмедэкспертизу должны провести завтра.

- Нужно дождаться судмедэкспертизы. Дайвинг дайвингом, но вопрос в причине смерти, - рассказал знакомый Елены «КП-Екатеринбург». - Потому что, если это связано с дайвингом, это одна статья, а если ей, например, стало плохо - сосуд разорвался, тромб, еще что-то, это совсем другая причина. Только завтра будет все понятно.

В следственном комитете обещали прокомментировать гибель женщины позднее.

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