Приехал из Москвы, чтобы обследовать водоем: подробности гибели дайвера под Нижним Тагилом

Спасатели на носилках 500 метров по лесу несли тело погибшего до скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Затопленная шахта под поселком Уралец в Нижнем Тагиле давно пользуется популярностью среди дайверов. Однако на этот раз погружение в воду закончилось трагедией – погиб 50-летний мужчина. По предварительной версии у него остановилось сердце. За помощью в службу спасения обратились дайверы, с которыми он нырял.

Чтобы добраться до «Авроринского прииска», спасателям пришлось сначала пройти по лесу метров 500, а затем в самой шахте - до водоема и погибшего мужчины.

- Тело достали с глубины 10 метров. А затем на специальных мягких носилках доставили до автомобиля скорой помощи, - рассказывают в МБУ «Центр защиты населения». – Задача усложнялась за счет того, что тело несли в темное время суток. Да и вес погибшего был около 150 килограммов.

В следственном комитете подтвердили информацию о гибели дайвера. По их данным мужчина приехал из Москвы с другими любителями подводного плавания, чтобы обследовать водоём в заброшенной шахте. Также в ведомстве рассказали, что причина смерти дайвера пока не установлена.

- В настоящее время следователем СКР проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти дайвера проводится судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в СК по Свердловской области.

Доследственная проверка по факту гибели дайвера проводится следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила.