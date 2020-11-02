Под Нижним Тагилом из заброшенной шахты достали тело дайвера

Предварительно установлено, что у мужчины остановилось сердце Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из заброшенной шахты под поселком Уралец, что в Нижнем Тагиле спасатели достали тело дайвера. Об этом сообщает TagilCity.ru, со ссылкой на МБУ «Центр защиты населения».

Предварительно установлено, что у мужчины остановилось сердце. Ему было около 50 лет. Он приехал на Урал из Москвы. Погибшего дайвера эвакуировали из старой заброшенной шахты с глубины 10 метров. После этого его 500 метров по лесу несли до автомобиля скорой помощи.

Мы запросили информацию о гибели дайвера у следственного комитета.

Напомним, на прошлой недели спасатели достали труп утонувшего мужчины из Тагильского пруда.