В Нижнем Тагиле водолазы достали из пруда труп мужчины

Фото: скриншот с видео "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле сегодня утром, 21 октября водолазы достали из пруда труп мужчины. Как сообщается в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», на вид ему больше 40 лет. По словам очевидцев на теле погибшего нашли следы борьбы. Также со слов подписчиков сообщества на берегу нашли наручные часы и пакет. В следственном комитете начали доследственную проверку.

- Доследственная проверка проводится следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила, - рассказали в СК по Свердловской области.

Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера.