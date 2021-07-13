В больницы Свердловской области для больных коронавирусом передали 300 кислородных концентраторов

Фото: Фонд святой Екатерины

В Свердловской области во время нового всплеска заболеваемости коронавирусом резко возросло число пациентов, нуждающихся в кислороде. Об этом сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

- Третья волна заболеваемости характеризуется большим количеством пациентов с кислородозависимой формой. Если в прошлые периоды заболеваемости таких было порядка 40 - 45% от общего количества пациентов, то сейчас мы говорим про 64%, а в крупных ковидных госпиталях это число достигает 80%, - рассказал министр.

В сложившейся ситуации в больницах понадобились дополнительное оборудование, которое используется при дыхательной недостаточности из-за поражения легких и власти решили обратиться за помощью к Фонду святой Екатерины. Учредители благотворительной организации ответили на просьбу и закупили 300 кислородных концентраторов. Их уже начали поставлять в больницы.

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