У свердловчанки был рак молочной железы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Свердловской области Лесном скончалась 43-летняя женщина, которая на протяжении последних шести лет боролась с онкологией. По словам близких, ее доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Женщина умерла вечером 11 июля.

- Когда маму положили в больницу, сначала думали, что это пневмония. Но потом выяснилось, что метастазы были в легких. Шесть лет назад у нее выявили рак молочной железы. Она боролась, лечилась, в том числе и в Москве, - пояснила «КП» дочь женщины.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти екатеринбурженки Дарьи Антроповой, которой изначально поставили неверный диагноз.