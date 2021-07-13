На Широкой речке открыли проезд к домам, из-за перекрытия которого жители выходили протестовать

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На Широкой речке открыли проезд к ЖК «Суходольский» из-за перекрытия которого местные жители выходили протестовать. Как выяснилось, ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Андрей Альшевских. О том, что ситуация разрешена и находится под контролем он сообщил на своей странице в Facebook.

- Жители «Суходольского квартала» могут «спать спокойно» и не сторожить проезд к своим домам. Дорогу, из-за которой возник весь сыр-бор, больше перекапывать не будут. Именно об этом сегодня договорились застройщик «Брусника» с собственником земли. Следом предстоит решить об асфальтировании разрушенного участка, - рассказал Андрей Альшевских.

Он также написал, что строительная компания будет обсуждать дополнительный вариант подъезда к домам. Сейчас решается вопрос о подключении к ситуации «Группы ЛСР», так как жители их ЖК «Меридиан» также пользуются ранее перекрытым строителями проездом.

Напомним, что жители двух жилых комплексов взбунтовались из-за того, что на месте заезда возле Евгения Савкова, 29 строители раскопали дорогу и поставили забор.