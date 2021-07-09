На Широкой Речке жители выступили против перекрытия въезда к домам

Фото: читатель "КП" Илья Крашенинников

Жители Широкой Речки накануне вечером, 8 июля, вышли на улицу, чтобы выразить протест против перекрытия въезда к нескольким домам ЖК «Суходольский» и ЖК «Меридиан». На месте заезда возле Евгения Савкова, 29 строители раскопали дорогу и поставили забор, из-за чего теперь, чтобы попасть к домам, жителям приходится объезжать большое расстояние.

- Въезд парализован горами насыпи от рядом строящегося ТЦ. Въезд и выезд перекрыт забором. Даже сейчас, в столь поздний час собирается толпа жителей, которые хотят разобраться в ситуации, заехать к своим домам и наоборот выехать, - рассказывают местные жители в группе ВКонтакте «Широкая речка Екатеринбург».

По словам жителей Широкой речки, въезд на территорию входит в частную территорию «будущего ТЦ». На место выезжали сотрудники полиции, они собрали заявления с протестующих против перекрытия въезда.

- Собравшихся граждан представители МВД убедили решать возникшие вопросы строго в рамках правового поля, чтобы не допускать нарушений действующего законодательства. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме, общественный порядок находится под контролем полиции, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.