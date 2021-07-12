В Екатеринбурге вынесут приговор полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки

Полицейские были уволены по отрицательным мотивам. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесут приговор полицейским, обвиняемым в изнасиловании 22-летней девушки. Вердикт огласят после 14:00 в Ленинском районном суде. По версии следствия, наряд ППС в составе Андрея Бессарабова, Вадима Мустафина и Вячеслава Тропина надругался над студенткой из Казахстана в служебном УАЗе. Все произошло в ночь после Дня города в августе 2019 года.

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказывал «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Летом 2020 года Ленинский суд назначил всем троим по шесть и шесть с половиной лет лишения свободы. Однако в декабре областной суд отменил решение и направил дело на пересмотр.