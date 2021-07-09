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Происшествия9 июля 2021 13:12

Следователи рассказали о смерти юного боксера в Первоуральске

Школьник умер после тренировки 6 июля
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза.

Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном комитете прокомментировали смерть 16-летнего подростка. Мальчик умер 6 июля после тренировки по боксу.

- В целях оказания экстренной помощи были приняты меры по госпитализации юноши в больницу, однако по пути в медучреждение он скончался в машине скорой помощи, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии.