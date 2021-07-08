Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 16-летний школьник умер после тренировки по боксу. Трагедия произошла утром 6 июля, об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток тренировался в Доме культуры «Строитель», но после занятий почувствовал себя плохо. Он умер не приходя в сознание. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент обвинение никому не предъявлялось.

- Несовершеннолетний потерял сознание в раздевалке, была вызвана бригада скорой помощи. Но мальчик умер по пути в больницу. По итогам судебно-медицинского исследования можно сказать, что ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы, - отметил инсайдер «КП».

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.