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Происшествия8 июля 2021 15:45

В Свердловской области 16-летний школьник умер после тренировки по боксу

Парень потерял сознание в раздевалке, а скончался в машине скорой помощи
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 16-летний школьник умер после тренировки по боксу. Трагедия произошла утром 6 июля, об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток тренировался в Доме культуры «Строитель», но после занятий почувствовал себя плохо. Он умер не приходя в сознание. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент обвинение никому не предъявлялось.

- Несовершеннолетний потерял сознание в раздевалке, была вызвана бригада скорой помощи. Но мальчик умер по пути в больницу. По итогам судебно-медицинского исследования можно сказать, что ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы, - отметил инсайдер «КП».

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

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