Городской пруд Екатеринбурга будет стоять обмелевшим до заморозков

В 2022 году понижать уровень воды в пруду в Екатеринбурге пока не планируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже не первую недели городской пруд Екатеринбурга стоит обмелевший. Уровень воды в нем снизили, чтобы строителям было проще реконструировать Макаровский мост. Сегодня, 9 июля, в мэрии рассказали, когда именно пруд примет прежний вид.

- Мы планируем до установления льда на пруду уровень держать максимально низким, чтобы работы было выполнять комфортно и удобно, - рассказал Евгений Бакиров, заместитель директора по строительству улично-дорожной сети городского Управления капитального строительства. - В 2022 году понижать уровень воды пока не планируем.

Добавим, что 10 и 11 июля движение по Макаровскому мосту будет закрыто, так как строители приступают к заливке бетона.

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