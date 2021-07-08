Побежала за отчимом: в Лесном утонула 13-летняя девочка

Девочку оставили без присмотра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Свердловской области Лесном утонула 13-летняя девочка. По данным источника «КП», трагедия развернулась на территории Водноспортивного клуба на берегу Нижнетуринского водохранилища. Купание там запрещено

- Девочка пришла с отчимом. По словам очевидцев, он сразу же пошел плавать, а ее оставил. Но она побежала за ним. Нырнула, а потом захлебнулась, - отметил инсайдер «КП».

В 17:20 бригада скорой помощи констатировала смерть девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что в Первоуральске после тренировки по боксу умер 16-летний школьник.