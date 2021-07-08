В Кировограде на стройке нашли 27 минометных мин

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Кировограде на стройке нашли минометную мину. Сообщение о находке поступило в дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области. На место выезжала группа разминирования ОМОН из Нижнего Тагила.

- Специалисты ведомства обследовали предмет и установили, что это 50-мм минометная мина без взрывателя, покрытая глубокой коррозией, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Во время работы, осматривая территорию, специалисты нашли еще 26 минометных мин аналогичного калибра. Взрывоопасные предметы передали сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы.