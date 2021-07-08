В квартале «Екатеринбург-сити» построят паркинг на четыре тысячи парковочных мест

Фото: пресс-служба УГМК

«УГМК-Застройщик» представил на выставке Иннопром-2021 проект жилого квартала «Екатеринбург-сити». Планируется, что в квартале улиц Ельцина-Боевых дружин-Октябрьская-Челюскинцев построят пять небоскребов, гастромолл, апарт-комплекс, семейный фитнес-клуб, офисные и образовательные центры, а также торгово-развлекательные резиденции.

Под землей тоже развернется строительство - там расположатся сервисные зоны, инженерно-технические коммуникации, и самое главное - единый подземный паркинг с парковками для велосипедов и самокатов.

- Автомобили будут попадать в локацию только на подземный уровень - весь участок объединит единый подземный паркинг с высокими потолками и пешеходными дорожками, по которым можно пройти к любому зданию в локации и подняться на нужный этаж или на улицу, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Паркинг будет рассчитан на четыре тысячи парковочных мест. Напомним, что застройку квартала планируют начать в этом году и закончить к 2031 году.