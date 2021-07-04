На Иннопроме-2021 показали, как будут выглядеть пять новых небоскребов в Екатеринбург-Сити

Макет продемонстрировали на выставочной площадке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной стало известно, что деловой квартал «Екатеринбург-Сити» прирастет новым небоскребами. Их будет пять и появятся они в районе улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции. Как именно будет выглядеть обновленный деловой квартал показали на выставке «Иннопром-2021». Официально она откроется только завтра, 5 июля. Сегодня же, 4 июля, прошел предварительный обход выставки, в котором участвовал губернатор Свердловской области.

Всего в квартале появится пять новых небоскребов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Строительство начнется в этом году, закончится в 2031-м, - рассказали на стенде УГМК.

Добавим, что помимо небоскребов в квартале появятся гастромолл, апарт-комплекс, семейный фитнес-клуб, офисные и образовательные центры, а также торгово-развлекательные резиденции.

- Общая сумма инвестиций оценивается в 50 миллиардов рублей, - рассказывали в компании «УГМК-Застройщик», которая занимается проектом.