Школьница из Екатеринбурга погибла в аварии в Пермском крае

Авария произошла ранним утром в Суксунском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестнадцатилетняя девушка из Екатеринбурга погибла в ДТП в Пермском крае. Авария произошла ранним утром в Суксунском районе на автодороге Сыра-Копорушки. Известно, что за рулем отечественного ВАЗ-2107 сидел 18-летний молодой человек.

- По предварительной информации, на втором километре трассы молодой человек не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием, - сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В салоне легковушки на момент аварии находились пять несовершеннолетних пассажиров. Водитель и трое подростков 15 и 16 лет получили различные травмы.