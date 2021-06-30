В Камышлове экс-директора предприятия осудили за сокрытие 37 миллионов рублей

Экс-директор свою вину признал в полном объеме и раскаялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове осудили 49-летнего директора местного коммерческого предприятия, которого признали виновным в том, что скрывал денежные средства своей организации, которые предназначались для выплат налогов, сборов и страховых взносов.

- В период с апреля по октябрь 2018 года подсудимый, зная о существующей задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 27 миллионов рублей, умышленно сокрыл денежные средства возглавляемой им организации на общую сумму более 37 миллионов рублей, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Установлено, что именно за счет этих денег должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и взносам. Экс-директор свою вину признал в полном объеме и раскаялся. Суд оштрафовал его на 650 тысяч рублей.