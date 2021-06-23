Бывший декан журфака УрФУ заболел коронавирусом

Контактировавшие с бывшим деканом сотрудники факультета направлены на самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший декан факультета журналистики Уральского федерального университета заболел коронавирусом. Борис Лозовский переносит заболевание в легкой форме.

- Информацию нам подтвердили в семье профессора: заболевание протекает в легкой форме, - рассказали в пресс-службе университета. - Желаем Борису Николаевичу скорейшего выздоровления!

Контактировавшие с заболевшим преподавателем сотрудники факультета направлены на самоизоляцию.

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