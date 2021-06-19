На Серовском тракте в ночном ДТП погибли два водителя

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Смертельная авария произошла в ночь на субботу, 19 июня 2021 года, на Серовском тракте в районе города Нижняя Тура.

В 2:45 на 234 километре трассы 58-летний водитель автомобиля «ГАЗ-22177» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой «Фиат Дукато», за рулем которого был 49-летний мужчина. Оба водителя от удара погибли на месте ДТП дор приезда врачей скорой медицинской помощи.

46-летний пассажир, который находился в салоне автомобиля «ГАЗ-22177» доставлен в Нижнетуринскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель отечественного автомобиля, который вылетел на полосу встречного движения, ездил с рабочим визитом в город Ивдель, откуда возвращался с пассажиром в Нижний Тагил. В Серове мужчина сделал остановку, во время которой пассажир перешел с переднего на заднее сидение.

- Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение. Движение на месте ДТП было перекрыто, сотрудниками ГИБДД осуществлялось регулирование потоков транспорта в обоих направлениях. Сейчас движение восстановлено, - сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.