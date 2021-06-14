В Екатеринбурге демонтировали знаменитый арт-объект с надписью «Я бы обнял тебя, но я просто текст»

О демонтаже рассказал автор работы Тимофей Радя. Фото: телеграм-канал xradyax

В Екатеринбурге демонтировали одну из самых известных работ уличного художника Тимофея Ради. Речь идет об арт-объекте, который был установлен на крыше дома рядом с «Гринвичем». Он представляет собой надпись «Я бы обнял тебя, но я просто текст».

Фотографии демонтированного арт-объекта появились в соцсетях уличного художника.

Надпись находилась на крыше дома рядом с "Гринвичем". Фото: xradyax

Известная надпись появилась на доме в июне 2013 года. Арт-объект просуществовал восемь лет. Он был нелегальным, как и большинство работ уличного художника.